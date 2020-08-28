28.08.2020 (19:43)

На форуме «Армия-2020» прошел динамический показ авиационной техники

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» для участия в динамическом показе привлекаются 23 единицы авиационной техники.

В летной программе форума были задействованы самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил, включая истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-34, боевые вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ.

Помимо этого, участвовала авиационная техника предприятий промышленности, Военно-Морского Флота и аэроклуба ВВС ДОСААФ России.

Летную программу для гостей форума «Армия-2020» представили пилотажные группы ВКС «Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты». Также свою программу показала пилотажная группа «Первый полет» на самолетах Як-52 и абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту заслуженный мастер спорта России Светлана Капанина на самолете «EXTRA».



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