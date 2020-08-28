28.08.2020 (19:43)

Байкеры Подмосковья приняли участие в масштабном мотопараде, посвященном форуму «Армия–2020» и Армейским международным играм-2020



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Байкеры Подмосковья приняли участие в масштабном мотопараде, посвященном форуму «Армия–2020» и Армейским международным играм-2020

28 августа в подмосковном Алабине состоялся масштабный мотопарад, посвященный Международному военно-техническому форуму (МВТФ) «Армия-2020» и Армейским международным играм-2020.

В мероприятии приняли участие обладатели «железных коней» со всего Подмосковья — это участники мотоклуба «Офицеры», мотодвижения «МотоАрмия», представители МВТФ «Арми-2020», Концерна «Калашников», а также байкеры столичных мотоклубов.

Всего в мотопараде было задействовано более 120 единиц различной техники, в том числе свыше 70 мотоциклов и более 30 единиц уникальной раритетной техники Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

В честь 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов вся мототехника на площади перед Главным храмом Вооруженных Сил Российской Федерации была выстроена в число «75».

Маршрут стартовал от Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Далее двухколесный транспорт проследовал по территории парка «Патриот» до Многофункционального огневого центра. Затем участники парада совершили разворот у Концерна «Калашников» и продолжили движение мимо «Партизанской деревни» к Центру военно-тактических игр, откуда проследовали в сторону музейной зоны комплекса Воздушно-космических сил, далее до конкурсной площадки «Полевая кухня». Завершился мотопарад в Конгрессно-выставочном-центре «Патриот».

Зрителями масштабного парада мототехники стали все гости и участники МВТФ «Армия-2020» и Армейских международных игр-2020 на различных площадках проведения мероприятий.

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