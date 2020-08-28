28.08.2020 (19:40)

Струнный квартет ЦДРА восхитил игрой посетителей МВТФ «Армия-2020»

В Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках культурно-художественного обслуживания Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» с большой концертной программой выступили музыканты струнного квартета концертного ансамбля Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе.

В этот день форум был открыт для массового посещения, и многие москвичи и гости столицы с удовольствием воспользовались возможностью ознакомиться с уникальными экспонатами выставок вооружения, военной и специальной техники. Многолюдно было и в выставочном павильоне, где располагается площадка Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации. Именно на ней артисты струнного квартета ЦДРА представили концертную программу.

В исполнении солисток творческого коллектива Анны Манаковой, Дарьи Сариевой, Екатерины Смирновой и Варвары Копьевой посетители смогли услышать около двух десятков музыкальных произведений различных жанров. Программу открыла всемирно известное произведение «O sole mio» итальянца Эдуардо ди Капуа. Не оставила равнодушными слушателей и мелодия из телефильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (музыка В.Дашкевича). Также в ходе концерта прозвучали произведения выдающегося аргентинского музыканта, композитора Астора Пьяццоллы, сербского композитора Горана Бреговича, француза Поля Мориа, великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, других композиторов-классиков.

Зрители проявили заметный интерес к выступлению струнного квартета ЦДРА и, выражая восхищение игрой талантливых девушек-солисток, неоднократно награждали их аплодисментами.

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