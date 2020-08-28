28.08.2020 (19:36)

Департамент государственных закупок Минобороны России в рамках МВТФ «Армия–2020» провел викторину «Армейский-Квиз»

28 августа в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия–2020» на стенде Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации проведена викторина «Армейский-Квиз».

Впервые в викторине были задействованы участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Основной целью викторины «Армейский-Квиз» являлось патриотическое воспитание молодежи, в том числе Департаментом в игровой форме проводилась оценка знаний юнармейцев в области военного дела, истории Отечества и Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие 11 юнармейцев, а также 12 неравнодушных и крайне заинтересованных зрителей.

Приобретенные в ходе викторины «Армейский-Квиз» знания будут способствовать повышению уровня знаний в вопросах военного дела и истории Отечества.

Надеемся, что донесенные до юных участников викторины знания о значимых подвигах героев Великой Отечественной позволят юнармейцам свято чтить и хранить о них память.

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