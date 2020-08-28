28.08.2020 (13:27)

Военнослужащие Главного управления военной полиции Минобороны России поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием

28 августа ветерану Великой Отечественной войны полковнику в отставке Александру Кузьмичу Никитенкову исполнилось 95 лет.

Александр Кузьмич более 30 лет своей жизни посвятил службе в комендатуре г. Москвы и 31 — год в Управлении коменданта охраны Минобороны России, это два структурных подразделения Главного управления военной полиции Министерсства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся вМоскве.

В этот славный юбилей военнослужащие от лица начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковника Сергея Кураленко поздравили юбиляра, пожелали Александру Кузьмичу здоровья, активного долголетия и вручили подарки.



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