28.08.2020 (13:27)
Военнослужащие Главного управления военной полиции Минобороны России поздравили ветерана Великой Отечественной войны с 95-летием
28 августа ветерану Великой Отечественной войны полковнику в отставке Александру Кузьмичу Никитенкову исполнилось 95 лет.
Александр Кузьмич более 30 лет своей жизни посвятил службе в комендатуре г. Москвы и 31 — год в Управлении коменданта охраны Минобороны России, это два структурных подразделения Главного управления военной полиции Министерсства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся вМоскве.
В этот славный юбилей военнослужащие от лица начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-полковника Сергея Кураленко поздравили юбиляра, пожелали Александру Кузьмичу здоровья, активного долголетия и вручили подарки.