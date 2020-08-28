28.08.2020 (19:21)

Команда России завоевала «золото» на этапе «Командная эстафета» конкурса «Мастера автобронетанковой АрМИ-2020

Команда России завоевала «золото» на четвертом этапе конкурса АрМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники».

Военные водители из четырех стран соревновались на 8-километровой трассе полигона Острогожск в Воронежской области. В командной эстафете приняли участие экипажи всех пяти типов машин: УАЗ «Патриот», КамАЗ 4350, 5350, 65225 и «Урал 4320» (Мастерская МТО УБ-1).

Военные водители из России преодолели более 50 естественных и искусственных препятствий за 55 минут 24,46 секунды.

Ближайшим соперником была сборная Китая, прибывшая к финишу с разрывом в 9 минут и завоевавшая второе место (1 ч 5 мин 35,44 сек).

Борьба за третью ступень пьедестала развернулась между сборными Белоруссии и Узбекистана. Бронзовую медаль одного из самых интенсивных этапов конкурса «Мастера автобронетанковой техники» увезет домой сборная Узбекистана (1 ч 15 мин 9,29 сек). Сборная Белоруссии заняла четвертое место с минимальным отрывом (1 ч 15 мин 50,53 сек).

Состязания военных водителей Армейских международных игр проходят с 23 по 29 августа на базе полигоне Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.

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