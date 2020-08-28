28.08.2020 (19:06)

Команды России и Узбекистана завершили финальный этап конкурса «Конный марафон» в Туве

Военнослужащие конных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации и Узбекистана завершили выступление в финальном этапе конкурса «Конный марафон» Армейских международных игр-2020 на горном полигоне «Кара- Хаак» в Республике Тыва.

До начала этапа военнослужащие провели седловку и подготовили лошадей для скоростной дистанции протяженностью более 4 километров, а затем вышли на старт «Смешанной эстафеты на короткую дистанцию». На этапе военнослужащие соревновались в выполнении пяти специальных задач: преодолении полосы препятствий, метание гранаты в ходе скачки, стрельба из гранатомета и пулемета, тактические действия верхом на лошади. Открыла соревновательный день сборная команда России. Первую часть дистанции - полосу препятствий длинной около 4 километров участники прошли в пешем порядке. Второй отрезок - скоростной участок наездники преодолели верхом на конях. Общая протяженность маршрута заключительного этапа конкурса составила более 7 километров.

Победу в заключительном этапе конкурса одержали наездники из Узбекистана, предварительно в общем зачете конкурса лидируют российские военнослужащие. Окончательные итоги конкурса будут подведены судьями в ходе совещания завтра.

В конкурсе «Конный марафон», впервые проходящего на территории Республики Тыва, в период с 23 по 30 августа 2020 года принимают участие конные подразделения из России и Узбекистана.

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