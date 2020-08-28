28.08.2020 (18:57)

Командные заезды гоночных экипажей конкурса Военное ралли завершились в Республике Тыва

Гоночные экипажи грузовых автомобилей КамАЗ и "Урал" завершили соревновательную программу конкурса "Военное ралли" Армейских международных игр-2020 командной гонкой на дистанцию около 200 километров в Республике Тыва.

Экипажи грузовиков с колесными формулами 4х4 и 6х6 стартовали в составе команд с временным интервалом в 30 минут. Каждая команда была представлена четырьмя автомобилями КамАЗ и "Урал". В ходе заезда по горностепной местности военным водителями необходимо было максимально точно и слажено преодолеть маршрут протяженностью около 200 километров, не допустив разрывов в дистанции между экипажами команды и отклонений с маршрута. На финише временные показатели фиксировались по замыкающему автомобилю. Каждая команда для успешного преодоления этапа разработала свою стратегию заезда, в которой учитывались множество деталей: от порядка старта машин в команде до выдерживания установленной дистанции между экипажами. Кроме того, по условиям этапа команды должны были выдерживать скоростной режим не более 60 км/ч. Как отметил сами участники, завершившаяся командная гонка - самый главный экзамен и серьезнейшая проверка своих знаний и навыков в условиях конкуренции с сильнейшим военными водителями.

В настоящие время представители судейского корпуса подводят итоги заездов: сопоставляют маршруты движения экипажей, проверяют скорость транспортных средств на участках, осматривают технику на наличие поломок и неисправностей.

В соревновательной программе международного конкурса "Военное ралли" участвуют команды Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана, а также вне конкурса - вторая команда от России и представители Камского и Уральского автомобильных заводов на российских грузовиках КамАЗ, "Урал" и бронеавтомобилях "Тигр-М". По предварительным по итогам трех этапов конкурса лидерство в общем зачете сохраняет команда Вооруженных сил Российской Федерации.

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