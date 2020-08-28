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28.08.2020 (18:56)

Более 7000 гостей посетили открытие форума «Армия-2020» в Новосибирске

Более 7000 жителей и гостей Новосибирска посетили открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020», который накануне стартовал на военном аэродроме «Толмачево» в Новосибирской области.

На торжественной церемонии открытия форума гостей приветствовали представители 41 общевойсковой армии Центрального военного округа и администрации Новосибирской области.

Для посетителей форума было представлено около 100 единиц современной военной техники, такой как: многоцелевые ударные вертолеты Ми-8 АМТШ-В, Ми-24П, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тигр», новейшая машина разминирования и охраны стратегических ракетных комплексов «Листва», противотанковый ракетный комплекс «Конкурс», 120-мм минометный комплекс 2С12 «Сани», модернизированный танк Т-72Б3-М, боевая машина пехоты БМП-2 и другие образцы военной техники.

Кроме этого, новосибирцы смогли подержать в руках новый автомат Калашникова АК-12 и другое стрелковое оружие, посмотреть в современный оптико-электронный комплекс «Ирония» и ознакомиться с беспилотной авиацией, стоящей на вооружении в соединениях и воинских частях Центрального военного округа.

На площадке Форума был развернут полевой армейский хлебозавод, на котором военные повара выпекали хлеб и «с пылу, с жару» угощали им посетителей. Здесь же военнослужащие развернули военно-полевую кухню, где приготовили гречневую кашу с тушенкой и чай.

Культурную-досуговую часть форума представили Дом офицеров Новосибирского гарнизона с музейной экспозицией «История Российской армии», а также военный ансамбль и творческие коллективы области. На форуме также был организован мобильный пункт отбора по контракту на военную службу и пункт сдачи нормативов ГТО.

 Работа Форума проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции на территории России. На развернутых контрольно-пропускных пунктах производится обязательная термометрия всех участников мероприятия.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в Новосибирске продлится три дня. Торжественная церемония закрытия  состоится 29 августа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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