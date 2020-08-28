28.08.2020 (18:53)

7 танков, 6 пушек и паровоз подняли со дна Баренцева моря водолазы Северного флота

Сегодня в рамках региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» на Северном флоте в Североморске состоялось обсуждение результатов экспедиционной и научно-исследовательской деятельности флота за 10-летний период. Конференция прошла в штабе Северного флота в формате круглого стола. В ней приняли участие начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин, руководство ведущих органов военного управления флота, управления поисковых и аварийно-спасательных работ, ядерного обеспечения, гидрографической службы, отделения военно-научной и исторической работы, а также представители Русского географического общества из Санкт-Петербурга и Мурманска.

С первым докладом выступил заместитель начальника управления ядерного обеспечения капитан 1 ранга Сергей Агафонов, который рассказал о проведении совместных комплексных экспедициях Северного флота и Русского географического общества на архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа в 2018 и 2019 годах, а также о ходе проводимых исследований двух нынешних экспедиционных отрядов, которые действуют сейчас в районе Новой Земли и полуострова Таймыр.

Начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань рассказал о деятельности сил поисково-спасательного обеспечения флота по поиску, обследованию и подъёму исторического вооружения и военной техники в 2010-2020 годах и планах на следующий год.

Всего за 10 лет поисковой деятельности водолазами Северного флота было обнаружено и найдено значительное количество подводных объектов – в основном кораблей, подводных лодок и транспортов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Наиболее известные из них – это транспорты «Томас Дональдсон» и «Баллот» переводившие в Мурманск продукцию военного назначения по программе Ленд-лиза. С этих транспортов было поднято более 20 крупных объектов общим весом в несколько сотен тонн. В том числе 6 танков «Шерман» и один М3Ли американского производства, а также 127-мм морское универсальное орудие «Марк-12» в стволе которого был обнаружен неиспользованный снаряд, одно 76-мм палубное орудие «Марк-21», две 90-мм зенитные пушки и две 20-мм автоматические зенитные пушки «Эрликон». В 2016-м году с борта «Томаса Дональдсона», лежащего недалеко от западной части острова Кильдин на глубине около 60 метров был поднят самый габаритный и тяжёлый груз – паровозный котёл, ходовая часть и колёсные пары паровоза. В дальнейшем все поднятые артефакты были отреставрированы и переданы в различные музеи в Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград и другие города России.

Впервые при работах на транспорте «Баллот» был использован многофункциональный транспорт «Эльбрус», оснащённый системой динамического позиционирования, что позволило выполнять водолазные спуски без применения якорных систем в условиях сильного приливно-отливного течения.

За время подводных работ водолазами Северного флота проведено более 873 часов на глубине 57 метров. Также широко применялись необитаемые подводные аппараты, такие как «Обзор про». Их общая наработка составила более 350 часов.

В мае 2020 года водолазы Северного флота безрезультатно обследовали Святоносский залив Баренцева моря, где по историческим данным должна находиться одна из первых подводных лодок флотилии Северного Ледовитого океана, которая затонула при буксировке из Архангельска в Романов-на-Мурмане в годы Первой Мировой войны. В следующем году её поиски будут продолжены.

Начальник гидрометеорологического отделения гидрографической службы Северного флота капитан 2 ранга Юрий Натетков выступил с докладом о научных исследованиях и географических открытиях в Арктике, сделанных гидрографами Северного флота с 2015 по 2020 годы. Он отметил, что за эти годы было совершено более 30 открытий новых географических объектов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая земля. Все они связаны с таянием ледников.

В связи с глобальным потеплением температура поверхностных вод за последние 50 лет выросла на 1-2 градуса, что привело к существенному разрушению ледников арктических архипелагов. Площадь каждого из них сократилась в среднем до 5 квадратных километров, а отступание фронта ледников составляет от 2 до 7 километров.

Сведения о существенном изменении береговой линии арктических островов стали поступать в гидрографическую службу ещё в конце 90-х годов прошлого века. Возобновить в полном объеме океанографические и топографические исследования в Арктике гидрографам Северного флота удалось только в последнее десятилетие. В 2015 году было обнаружено более 25 географических объектов – острова, заливы и проливы. В 2016 была открыта группа островов у ледника Розе на восточном побережье острова Северный архипелага Новая Земля в Карском море, а в 2017 году – остров у ледника Чаева уже на западном побережье острова Северный Новой Земли в Баренцевом море. В 2019-м году была открыта группа островов в бухте Визе у полуострова Месяцева.

В ходе исследований последних лет было обнаружено не только возникновение новых объектов, но и исчезновение старых, таких как остров Перламутровый архипелага Земля Франца-Иосифа, оказавшийся ледником, который окончательно растаял в 2016 году.

Всего в ходе океанографических исследований были выделены и картографированы (нанесены на карты) 17 островов, 14 мысов, 6 бухт и пролив. Несколько островов были открыты при помощи школьников, которые обнаружили новые объекты, изучая спутниковые снимки.

В ходе обсуждения названий новых географических объектов в рамках круглого стола было высказано мнение о выступлении с законодательной инициативой о присвоении одному из новообразованных проливов между арктическими островами Литтрова и Галля наименования «Северного флота», поскольку действующее законодательство не позволяет присваивать такие наименования.

Завершающим докладом круглого стола стало выступление научного руководителя Центра подводных исследований Русского географического общества Андрея Лукошкова, который рассказал о проведении совместных с Северным флотом подводных исследовательских работ в горле Белого моря, где в прошлом году были обнаружены и обследованы останки шести кораблей и судов, погибших в ходе Первой Мировой войны и в более ранний период, а также парохода «Аргунь», торпедированного гитлеровской подводной лодкой в октябре 1941 года.

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