28.08.2020 (18:52)

Для доставки зрителей на международный конкурс «Безопасная среда-2020» организованы автобусные рейсы

29 августа для доставки зрителей к месту проведения мероприятий и обратно в день проведения международного конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда-2020» будут организованы специальные автобусные рейсы.

На маршрут до учебного центра «Песочное» в Ярославской области выйдут триа втобуса. Посадка пассажиров будет организована на Октябрьской площади города Костромы.

Также запланированы рейсы от места проведения мероприятий конкурса обратно в Кострому.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие Вооруженные силы Российской Федерации, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

Соревнования завершатся 29 августа.

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