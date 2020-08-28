28.08.2020 (18:45)

Под Самарой для гостей форума «Армия-2020» мотострелки разгромили наступающего «противника»

В Самарской области военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2020» разгромили наступающего условного противника.

По замыслу, «противник» намеревался прорвать оборону мотострелков и захватить важный объект в глубине войск. Борьбу с беспилотными летательными аппаратами вели расчеты зенитных установок ЗУ-23-2, которые поражали летательные аппараты на дистанциях до 1,5 тыс. метров. Поражение выдвигающимся штурмовым группа наносили военнослужащие артиллерийских подразделений, которые огнем из 122-мм гаубиц Д-30 и 82-мм минометов «Поднос» уничтожили скопления живой силы и легкой бронетехники условного противника. Завершили разгром экипажи бронетранспортеров БТР-82А, поражавшие бронетехнику и автомобили из 30-мм пушек 2А72.

Данный розыгрыш тактического эпизода был продемонстрирован всем посетителям форума «Армия-2020», которые с интересом наблюдали за боем и поддерживали действия военнослужащих.

В практических действиях приняли участие более 100 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники.

Работа форума продлится до 29 августа. В этот день спланированы культурные и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, розыгрыш боя подразделения с незаконным вооруженным формированием в условном населенном пункте, показательные выступления приемов рукопашного боя спецназом Центрального военного округа, выполнение боевых стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия. Торжественная церемония закрытия форума состоится в 15 часов.

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