28.08.2020 (18:43)

Боевые стрельбы российской артиллерии состоялись в горах Таджикистана

Боевые стрельбы с участием военнослужащих артиллерийских подразделений 201-й российской военной базы состоялись на горном полигоне Самбули в Таджикистане.

Экипажи 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» совершили марш в район учения и выполнили мероприятия по подготовке стрельбы и управлению огнем. Подразделения артиллерийской разведки всесторонне изучили местность и вскрыли замаскированные цели для поражения. Командиры батарей отработали ведение огня с последующей организацией маневра, а также вопросы всестороннего обеспечения условных боевых действий.

На практическом этапе стрельбы расчеты самоходных установок выполнили огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника на удалении от 5 до 15 километров, а затем совершили маневр для выхода из зоны поражения высокоточным оружием условного противника.

В ходе применения артиллерии командиры мотострелковых подразделений отработали вопросы взаимодействия при ведении маневренной обороны и активном наступлении.

Всего в боевых стрельбах было задействовано до 500 военнослужащих от артиллерийских, мотострелковых, разведывательных подразделений, а для корректировки огня артиллерии были привлечены расчеты беспилотной авиации «Орлан-10».

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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