28.08.2020 (18:39)

На форуме «Армия-2020» под Самарой военные инженеры ЦВО впервые показали КРВД

В Самарской области военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа в ходе проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» показали комплект развертывания временных дорог (КРВД).

Комплект представляет собой полностью автоматизированный механизм и не требует применения рабочей силы. Развертывание полотна занимает до пяти минут и позволяет создать дороги на заболоченной местности протяженностью 50 метров и шириной 5 метров, которые выдерживают технику весом до 60 тонн. КРВД построен на шасси четырехосного автомобиля высокой проходимости КамАЗ-63501. В кузове грузовика размешается поворотный механизм с рулоном алюминиевого полотна со специальным полимерным покрытием. С помощью электродвигателя оно расстилается по ходу движения автотранспорта. И точно так же сворачивается после прохождения колонны тяжелой техники. Все гости форума смогли ознакомиться с машиной, а также побывать на месте водителя и оператора.

Заключительный день форума состоится 29 августа в 11 часов. В этот день спланированы культурные и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, розыгрыш боя подразделения с незаконным вооруженным формированием в условном населенном пункте, показательные выступления приемов рукопашного боя спецназом Центрального военного округа, выполнение боевых стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия. Торжественная церемония закрытия форума начнется в 15 часов.

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