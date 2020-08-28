28.08.2020 (18:32)

Впервые на форуме «Армия-2020» в Новосибирске установлен подвижный комплекс врачебной помощи

Впервые в Новосибирске в рамках форума «Армия-2020», который проходит с 27 по 29 августа, на аэродроме Толмачево представлен подвижный комплекс врачебной помощи ПКВП — мобильный госпиталь.

В состав комплекса входят сортировочно-эвакуационный, перевязочный и операционный модули, оснащенные необходимым оборудованием для автономной деятельности. Модули комплекса размещаются на базе автомобилей КамАЗ, что позволяет осуществить доставку в заданный район различными способами — на автомобилях, кораблях и самолетах. Время на развертывание ПКВП в полевых условиях составляет не более 60 минут, при этом пропускная способность позволяет принять до 250 больных в сутки.

Медицинский модуль оснащен современным медицинским оборудованием, в числе которого многофункциональный наркозно-дыхательный аппарат «Фаза-5 АР», электрокардиограф, автономный источник получения медицинского кислорода - термохимический генератор «Тополь», аппараты искусственной вентиляции легких и кислородной терапии и другое медицинское оснащение.

Сегодня более 9 тыс. гостей посетили площадку форума «Армия-2020» на военном аэродроме «Толмачево». Сюда новосибирцы приходят, чтобы ознакомиться и сфотографироваться на фоне новейших образцов современного вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), примеров экипировки российских военнослужащих. Большой интерес у гостей форума вызвали такие образцы военной техники, как вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор», бронеавтомобили «Тигр», БМП-2, танки Т-72Б3 причем большинству посетителей посчастливилось не только сфотографироваться на фоне техники, но и посидеть в ней.

Работа Форума проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции на территории России. На развернутых контрольно-пропускных пунктах производится обязательная термометрия всех участников мероприятия.

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