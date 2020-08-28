28.08.2020 (18:32)
Участники конкурса «Авиадартс-2020» приступили к основному этапу соревнований
На Международном конкурсе «Авиадартс» летчики приступили к выполнению основного этапа соревнований – боевому применению авиационных средств поражения по наземным целям.
«В ходе данного этапа конкурсантам предстоит выполнять практическое бомбометание, стрельбу из авиационных пушек, пуски неуправляемых ракет по тем мишеням, которые достались экипажам в ходе жеребьевки» - заявил главный судья конкурса полковник Петр Серебряков.
Данный этап будет проходить в течение нескольких дней. У каждого участника конкурса будут по две зачетные попытки.
«Мы уже не первый год данный этап оцениваем по двум попыткам. Это позволяет исключить элемент случайности и наиболее точно и объективно оценить конкурсантов в поражении наземных целей» - подчеркнул полковник Петр Серебряков.
На полигоне Дубровичи в Рязанской области для проведения конкурса представлено около 60 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени. Для участников соревнований будут представлены такие мишени, как аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники, объекты инфраструктуры и многие другие.
По итогам первых трех этапов конкурса (воздушная разведка, техника пилотирования, навигация) уверенно лидирует российская команда.
Финальным этапом соревнований станет боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям.