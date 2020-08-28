28.08.2020 (18:27)

На форуме ЮВО «Армия-2020» в Ростовской области прошли пейнтбольные поединки

На пейнтбольной площадке Международного военно-технического форума (МВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2020» под Таганрогом состоялись поединки среди патриотических отрядов школ Ростовской области.

Десятки военно-патриотических отрядов и юнармейских классов средних школ Ростовской области посетили МВТФ ЮВО «Армия-2020» в парке «Патриот» на территории Военно-исторического комплекса «Самбекские высоты».

После просмотра динамического показа возможностей вооружения и техники ЮВО юные патриоты донского края отправились в военно-спортивный кластер форума. Самой востребованной оказалась площадка для игры в пейнтбол. Отряды военно-патриотических и юнармейских классов провели командные состязания.

Также молодежь заинтересовалась стрельбой из лука и пневматического оружия по мишеням.

Кроме того, на спортивных площадках МВТФ посетители участвуют в состязаниях по перетягиванию каната, поднятию гирь и жиму штанги. Для всех доступны силовые тренажеры.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники».

МВТФ ЮВО «Армия-2020» завершит свою работу 29 августа.

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