28.08.2020 (18:24)

Под Самарой гостям форума «Армия-2020» показали новейший автомат АК-12

На Рощинском полигоне Самарской области гости военно-технического форума «Армия-2020» смогли увидеть новейший автомат Калашникова АК-12, который поступил в этом году на вооружение соединения специального назначения Центрального военного округа.

Военнослужащие спецназа продемонстрировали посетителям основные отличия и рассказали о достоинствах перед предыдущими версиями стрелкового оружия - АК-74М. Основным преимуществом АК-12 является улучшение кучности стрельбы, возможность поменять сторону выброса гильз, а также повышение эргономичности – удобный предохранитель и несколько режимов ведения огня – автоматический, одиночный и отсечка по два выстрела.

Заключительный день форума состоится 29 августа в 11 часов. В этот день спланированы культурные и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, розыгрыш боя подразделения с незаконным вооруженным формированием в условном населенном пункте, показательные выступления приемов рукопашного боя спецназом Центрального военного округа, выполнение боевых стрельб из всех видов штатного стрелкового оружия. Торжественная церемония закрытия форума начнется в 15 часов.

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