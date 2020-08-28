28.08.2020 (18:21)

В состав Военно-исторического музея «Самбекские высоты» войдет «Партизанская деревня», представленная на форуме ЮВО «Армия-2020»

Патриотический познавательный проект «Партизанская деревня», созданный военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) в ходе подготовки к проведению Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» в Ростовской области, будет передан в распоряжение Военно-исторического музея «Самбекские высоты».

Для посетителей форума в лесополосе рядом с тактическим полем парка «Патриот» оборудованы срубы, блиндажи, шалаши и землянки, в которых реконструированы объекты инфраструктуры партизанского лагеря времен Великой Отечественной войны – полевой клуб, красный уголок, штаб, столовая, медпункт и пекарня. На территории военнослужащие в форме солдат красной армии демонстрируют проведение занятий по боевой подготовке и организации досуга.

Все объекты деревни с большой точностью воссозданы по фотографиям архивов военно-исторических музеев области и ЮВО, а также по воспоминаниям участников партизанского движения. В пекарне оборудована действующая печь. Приготовленным в ней хлебом угощают гостей форума.

Передача партизанской деревни музею «Самбекские высоты» состоится сразу после завершения МВТФ «Армия-2020».

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Для организации мероприятий Форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей Южного военного округа, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и наши коллеги из Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники.

МВТФ ЮВО «Армия-2020» завершится 29 августа.

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