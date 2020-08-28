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28.08.2020 (18:17)

Количество посетителей МВТФ «Армия-2020» ЮВО увеличилось вдвое

Более 150 тыс. человек посетили мероприятия во второй день проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020» Южного военного округа (ЮВО), проводимых в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов на базе региональных филиалов парка «Патриот» и в российской военной базе ЮВО в Армении.

В связи с увеличением интереса к мероприятиям МВТФ «Армия-2020» на мемориальном комплексе «Самбекские высоты», в ходе второго дня трижды проведен динамический показ боевых возможностей вооружения и военной техники, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, который посетило около 25 тыс. человек.

В рамках МВТФ «Армия-2020» ЮВО проводится около 20 конгресно-выставочных мероприятий в Волгоградской и Ростовской областях, в Ставрополье, республиках Северного Кавказа, Крыму и в филиале парка Патриот российской военной базы, дислоцированной в армянском городе Гюмри.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» завершится одновременно на всей территории ЮВО 29 августа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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