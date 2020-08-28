28.08.2020 (18:10)

Посетители МВТФ ЮВО «Армия-2020» в Ростовской области узнали об уникальных возможностях современной военной техники связи

Уникальные возможности современной радиостанции «Азарт» из комплекта «Ратник» продемонстрировали специалисты соединения связи Южного военного округа (ЮВО) на площадке статического показа вооружения и военной техники Международного военно-технического форума (МВТФ) ЮВО в Ростовской области.

Приемо-передающая трубка сохранила функциональные способности во время и после продолжительного нахождения под водой. В рабочем режиме радиостанция, помещенная в аквариум с водой, продолжала принимать сигнал, что вызвало удивление у посетителей военной выставки.

Также гости форума узнали о существовании техники военной связи, способной обеспечить качественным интернет сигналом всех жителей отдельно взятого населенного пункта.

Для организации мероприятий форума задействован личный состав из 40 соединений и воинских частей ЮВО, в выставочных мероприятиях участвуют представители региональных подразделений МЧС и Росгвардии. Всего представлено более 12 тыс. образцов вооружения, военной и специальной техники.

Проведение МВТФ ЮВО организовано с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Международный военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» завершит свою работу 29 августа.

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