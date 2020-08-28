28.08.2020 (18:05)

На международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» российские минометчики показали лучший результат в ночных стрельбах

На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области минувшей ночью завершился второй этап «Ночной спринт» международного конкурса «Мастера артиллерийского огня», на котором российские минометчики показали лучший результат.

В ходе этапа артиллеристы соревновались в преодолении трассы протяженностью 5 км, оборудованной различными препятствиями и в поражении целей из миномета 2Б11, гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74 с ночными прицелами. Минометные расчеты из Армении, Беларуси, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана в ночных условиях с успехом преодолели все препятствия на максимальной скорости и вышли на финишную прямую.

По итогам второго этапа международного конкурса АрМИ-2020 «Мастера артиллерийского огня» российская команда стала лучшей, преодолев трассу за 9 минут 51 секунду. Минометчики из Узбекистана и Белоруссии с отставанием в 4 минуты заняли второе и третье места соответственно.

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