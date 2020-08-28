28.08.2020 (18:02)

На международном конкурсе «Морской десант» проводится контроль снаряжения и вооружения участников

Российская сторона во время проведения этапов международного конкурса «Морской десант-2020» проводит тщательный контроль у команд наличия снаряжения и вооружения во время соревнований.

На полигоне Хмелевка в Калининградской области во время проведения этапов конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант-2020» российские судьи проверяют у членов всех команд снаряжение и вооружение перед стартом и на финише.

В частности, тщательно контролируются нахождение запрещенных предметов в обмундировании и обуви, наличие шлемов, снаряжения и средств защиты.

У всего личного состава на финише судьи проверяют форму одежды, наличие при себе вооружения, обмундирования и снаряжения, зарегистрированного на старте. За любой недостающий предмет к результату отделения добавляется штрафное время.

Во вторник, 1 сентября, состоится третий этап конкурса — «Эстафета». В ходе его проведения участники будут соревноваться в мастерстве на бронетранспортерах.

Конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр–2020 на полигоне Хмелевка Балтийского флота с 23 августа по 5 сентября. В нём принимают участие команды морских пехотинцев России и военнослужащих Таджикистана.

Вход для зрителей на всеармейский конкурс свободный.

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