28.08.2020 (17:57)

В Ярославской области определили последовательность выступления команд финального этапа международного конкурса «Безопасная среда»

На полигоне «Песочное» в Ярославской области прошла жеребьёвка, на которой определена последовательность выступления команд финального этапа международного конкурса «Безопасная среда».

29 августа состоится завещающий этап «Эстафета». Согласно жребию, первыми на старт выйдут команды из Республики Армения и Республики Узбекистан.

Сборная Российской Федерации выступит во втором заезде вместе с Социалистической Республикой Вьетнам.

Продолжат программу последнего конкурсного дня «Безопасной среды» «Эстафета» представители Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

Помимо «Эстафеты» в программу соревнований включены состязания «Индивидуальная гонка» и «Огневая подготовка».

Трассы полигона «Песочное», где традиционно проходит конкурс «Безопасная среда» максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В ходе индивидуальной гонки водители разведывательных химических машин РХМ-4, продемонстрировали навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров.

На этапе огневой подготовки участники показали своё умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе же самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

В конкурсе участвуют команды из 9 стран – из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

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