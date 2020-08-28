28.08.2020 (17:54)

Российская команда занимает первое место по результатам второго этапа практической стрельбы в международном конкурсе «Безопасная среда»

На полигоне Песочное в Ярославской области завершился второй этап «Огневая подготовка» международного конкурса «Безопасная среда-2020» среди экипажей химической разведки. Данные состязания направлены на оценку навыков военнослужащих по быстрому поиску целей, выбору выгодной позиции для их поражения, перемещению на поле боя и скоростному поражению целей из стрелкового оружия, в том числе в средствах защиты органов дыхания (противогазе).

Российская команда продемонстрировала феноменальную меткость на трех огневых рубежах. Экипажу химической разведки предстояло выполнить три различных упражнения на меткость — короткое упражнение «Засада», среднее упражнение «Тревога» и длинное упражнение «Разведка боем».

Второе место на данном этапе заняла сборная команда Китайской Народной Республики, уступив команде из России четыре спортивных балла.

Третье же место по итогам второго этапа досталось команде из Белоруссии, которая уверенно провела выступление из проверенного временем автомата АК-74.

Этап практической стрельбы проводится на участке войскового стрельбища Военной академии РХБ защиты, оборудованном тремя направлениями для выполнения конкурсных упражнений в соответствии с правилами военно-прикладного вида спорта «Армейская тактическая стрельба».

К судейству данного этапа конкурса привлекаются как судьи-представители команд-участниц, так и судьи Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация Практической стрельбы России».

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие Вооруженные силы Российской Федерации, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

Для выполнения конкурсных упражнений по огневой подготовке китайская команда использует легкие автоматические винтовки QBZ-95, стоящие на вооружении в Народно-освободительной армии Китая.

Команда из Республики Беларусь, как и в предыдущие годы, для выступления на Международном конкурсе «Безопасная среда» предпочла вести огонь из проверенного временем автомата АК-74.

Военнослужащие из России, как и все остальные участники, продемонстрируют меткость стрельбы из АК-12.

Следующим этапом международного соревнования «Безопасная среда» станет «Эстафета».

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