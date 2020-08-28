28.08.2020 (17:50)

В Белоруссии снайперские пары вступили в борьбу на конкурсе АрМИ-2020 «Снайперский рубеж»

Сегодня на полигоне Брестский в Республике Беларусь команды, принимающие участие в конкурсе Армейских международных игр «Снайперский рубеж», приступили ко второму этапу соревнований.

В ходе второго этапа «Парный зачет» военнослужащие выступят в составе снайперских пар. В течение трех соревновательных дней снайперы выполнят семь конкурсных упражнений: «Догони», «Найди свою», «Отход», «Прими решение», «Взаимодействие», «Найти и уничтожить» и «Стрельба с напарника», которое будет проведено в ночных условиях.

Ранее состоялось подведение итогов первого этапа конкурса «Снайперский рубеж», по результатам которого определены места снайперов в индивидуальном зачете и рейтинг каждой команды. Команды вооруженных сил Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Российской Федерации в командном зачете заняли соответственно первое, второе и третье места.

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители семи стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

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