Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.08.2020 (17:50)

В Белоруссии снайперские пары вступили в борьбу на конкурсе АрМИ-2020 «Снайперский рубеж»

Сегодня на полигоне Брестский в Республике Беларусь команды, принимающие участие в конкурсе Армейских международных игр «Снайперский рубеж», приступили ко второму этапу соревнований.

В ходе второго этапа «Парный зачет» военнослужащие выступят в составе снайперских пар. В течение трех соревновательных дней снайперы выполнят семь конкурсных упражнений: «Догони», «Найди свою», «Отход», «Прими решение», «Взаимодействие», «Найти и уничтожить» и «Стрельба с напарника», которое будет проведено в ночных условиях.

Ранее состоялось подведение итогов первого этапа конкурса «Снайперский рубеж», по результатам которого определены места снайперов в индивидуальном зачете и рейтинг каждой команды. Команды вооруженных сил Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Российской Федерации в командном зачете заняли соответственно первое, второе и третье места.

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители семи стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Метки:
АрМИ , Снайперский рубеж
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false