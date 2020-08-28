28.08.2020 (17:49)

Более 130 различных учебно-боевых задач было отработано в ходе масштабного учения уральской танковой дивизии

Военнослужащие уральской танковой дивизии отработали более 130 различных учебно-боевых задач в ходе завершившегося масштабного дивизионного тактического учения в Челябинской области. Основная цель учения достигнута, сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«Сегодня мы завершили проведение масштабного в 2020 году дивизионного тактического учения уральского танкового соединения, ставшее одним из основных мероприятий боевой подготовки Центрального военного округа в текущем учебном году. Всего в ходе учения было отработано около 130 различных учебно-боевых задач, по результатам выполнения которых командованием округа проведена оценка способности командиров всех уровней своевременно и, что важно, грамотно реагировать на любые изменения сложной, динамической и кризисной обстановки.

Основная цель проведения учения успешно достигнута. Она заключалась в повышении практических навыков командиров всех степеней в организации боевых действий, управлении подразделениями в ходе маневренной и позиционной обороны флангов и глубоких наступательных действий с закреплением на достигнутых рубежах», - сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Он добавил, что при этом командирам предоставлялась возможность показать свои умения в выработке и применении обманных действий, а также нестандартных, неожиданных решений для противника. Это позволило уйти от шаблонности в управлении войсками при подготовке и ведении боевых действий.

Особое внимание на всех этапах учения обращалась на выполнение мероприятий комплексной безопасности - борьбе с беспилотными летательными аппаратами и «джихад-мобилями», организации и ведении боевых действий разведывательно-огневыми контурами.

В учении, проводимом на 255-м межвидовом полигоне в Челябинской области, принимали участие около 8 тыс. военнослужащих, было задействовано более 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники.

90 танковая дивизия справилась со всеми поставленными задачами и находится в постоянной высокой боевой готовности, регулярно наращивают и совершенствуют свой потенциал и способна гарантированно выполнить задачи в любых условиях обстановки.

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