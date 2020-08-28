28.08.2020 (17:45)

Во Владимирской области прошла первая тренировка российских и китайских военнослужащих-участников конкурса «Открытая вода-2020»

На полигоне Вантовый (г. Муром, Владимирская обл.) состоялась первая тренировка российских и китайских военнослужащих-участников конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр.

На створах реки Ока команды от Западного военного округа и Народно-освободительной армии Китая отработали выполнение этапов конкурса со специальной инженерной техникой.

Экипажи плавающих транспортеров ПТС-2 осуществили погрузку на борт автотехники, вход в воду и перемещение по акватории. Расчёты понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ выполнили сброс и сборку речных звеньев, погрузку бронетехники и её перевозку.

В шести этапах конкурса российским и китайским военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением указанной техники.

Конкурс проводится в условиях повышенных противоэпидемиологических мер: площадки проведения этапов и спецтехника регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором, участники соревнований прошли карантин и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

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