28.08.2020 (17:40)

Судьи конкурса «Открытая вода-2020» во Владимирской области прошли международную сертификацию

В Муроме (Владимирская обл.) судьи международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» АрМИ-2020 прошли международную сертификацию.

В ходе торжественной церемонии на полигоне Вантовый судьям были вручены международные сертификаты, удостоверяющие право судейства конкурса. Главным судьёй конкурса назначен заместитель начальника управления начальника инженерных войск полковник Максим Зайцев, судьями конкурса — представитель Народно-освободительной армии Китая и офицер Тюменского высшего военного училища инженерных войск имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

В ходе занятий судьям были детально разъяснены положения конкурса, требования безопасности, особенности выполнения его этапов, распространённые ошибки участников, а также правила начисления штрафного времени. Так, например, участникам конкурса начисляется штрафные 15 секунд – за задевание буя, 20 секунд - за касание, сбивание или наезд на препятствие, выезд за пределы маршрута движения, 1 минута – за выход парома за пределы рабочего створа.

В шести этапах конкурса российским и китайским военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.

Конкурс проводится в условиях повышенных противоэпидемиологических мер: площадки проведения этапов и спецтехника регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором, участники соревнований прошли карантин и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

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