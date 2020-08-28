28.08.2020 (17:25)

25-рублёвая монета «АрМИ» стала жребием участников конкурса «Открытая вода-2020» во Владимирской области

В Муроме (Владимирская обл.) состоялась жеребьёвка по определению створов реки Ока для участников международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр.

Жеребьёвка прошла на полигоне Вантовый с участием команд-участниц от Западного военного округа и Народно-освободительной армии Китая. Капитаны команд приняли решение, что жребием станет памятная монета Банка России достоинством 25 рублей, выпущенная в честь Армейских международных игр 2018 года.

По итогам жеребьёвки створ №2 реки Оки станет площадкой для китайской команды, створ №3 – для российской. Ширина реки в данных створах достигает 500 м, глубина – до 10 м, скорость течения 1,5 м в секунду.

В шести этапах конкурса российским и китайским военнослужащим предстоит максимально быстро осуществить переправу на другой берег реки боевой техники с применением специальных средств инженерных войск: плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.

Конкурс проводится в условиях повышенных противоэпидемиологических мер: площадки проведения этапов и спецтехника регулярно обрабатываются дезинфицирующим раствором, участники соревнований прошли карантин и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице