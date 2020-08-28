28.08.2020 (17:36)

Финальный этап главного учения уральской танковой дивизии прошел в Челябинской области

28 августа на 255-м межвидовом полигоне в Челябинской области состоялся финальный этап с боевой стрельбой главного учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году.

В ходе практических действий с боевой стрельбой танковые и мотострелковые подразделения дивизии отработали эпизод перехода из обороны в наступление с закреплением на флангах. При это направления движения, рубежи для закрепления наземных подразделений, а также первоочередные цели, назначенные к огневому поражению танкистам и мотострелкам, были вскрыты экипажами фронтовых самолетов-разведчиков Су-24МР. Отдаленные критические объекты противника были уничтожены бомбовым ударом многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Действуя при поддержке ствольной и реактивной артиллерии, экипажи танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-82АМ и БТР-80 нанесли огневое поражение передовым частям наступающего противника, сковав его действия. Затем силами танковых полков дивизии, действующих при точечной поддержки реактивных систем залпового огня 9П140 «Ураган» и БМ-21 «Град», а также самоходных гаубиц 2С3 «Акация», были созданы кольца окружения противника, исключающие попытки нанесения огневого поражения во фланг группировки войск.

На завершающем этапе военнослужащие танкового соединения отработали выход к условной государственной границе, выбив вклинившегося противника с занимаемых рубежей, а также уничтожив его окруженные подразделения при поддержке авиации.

Учение уральской танковой дивизии с участием около 8 тыс. военнослужащих и свыше 1,8 тыс. единиц военной техники, а также самолетов и вертолетов смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации августа стало главным мероприятием боевой учебы гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в 2020 году.

Основными целями учения стало повышение практических навыков командиров всех степеней в управлении подразделениями в различных видах боя, применении нестандартных, неожиданных решений и обмана противника в сложной тактической обстановке с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Справочно:

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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