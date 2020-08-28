28.08.2020 (17:15)

Военные врачи из шести стран мира оказывают экстренную помощь условно раненым на поле боя в рамках АрМИ-2020 в Узбекистане

Врачебный персонал армий России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины соревнуется в умении оказывать помощь раненым в боевых условиях. Конкурсанты демонстрируют навыки специальной подготовки, проходят полосу препятствий и выполняют нормативы по неполной разборке (сборке) пистолета ПМ на горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан.

Сегодня участники конкурса «Военно-медицинская эстафета», который проходит в рамках VI Армейских международных игр, преодолевали ров, лабиринт, забор с наклонной доской и траншеи с ходом сообщения, метали учебные гранаты, проползали под БТР-80 и переносили оружейные ящики весом до 20 кг. Затем офицерам медицинских служб предстояло на время выполнить сложнейшие медицинские манипуляции на импровизированном поле боя. Условно раненые бойцы нуждались в сердечно-легочной реанимации, дренировании плевральной полости (экстренная хирургическая манипуляция с целью извлечения патологического содержимого из грудной полости), коникотомии (экстренная хирургическая помощь при нарушении проходимости дыхательных путей) и внутривенном введении лекарственного препарата.

Результаты выступлений мужских и женских команд будут объявлены после заседания судейской комиссии, которая тщательно проанализирует качество выполнения медицинских манипуляций.

На данный момент в предварительном рейтинге команд российская сборная по результатам трех состязаний занимает второе место. Медицинские специалисты из России уступаю только хозяевам турнира, коллегам из Узбекистана. В тройке лидеров также команда из Белоруссии.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» — комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств-участников Армейских международных игр.

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