28.08.2020 (17:00)

Стартовав на военно-технической эстафете, российская команда конкурса «Дорожный патруль» обошла команду Белоруссии на девять минут

Сегодня на конкурсе Армейских международных игр-2020 «Дорожный патруль» команда Российской Федерации, обойдя команду из Республики Беларусь на девять минут, окончательно отправила соперников на третье место, продолжив борьбу за лидерство с командой Республики Узбекистан.

Завершив решающую командную гонку с таким отрывом, участник состязания лейтенант Казбек Авсанов сообщил: «Третий день соревнований, выступаем на максимуме, пытаемся завоевать первое место».

«Сегодня ответственность больше, потому что мы выступаем как единая команда и нам необходима победа», — завершил российский военнослужащий, отвечая на вопрос о сложности и напряженности состязания.

Сегодня команда Российской Федерации снова первая вышла на старт состязаний «Дорожный патруль-2020» в Узбекистане.

Зрелищные элементы преодоления трассы военно-технической эстафеты проводятся на автодроме общевойскового полигона Кокандский Республики Узбекистан в ходе проведения международного конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр–2020.

Заезды осуществляются на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Основные мероприятия состязательной части международного конкурса будут проходить в период до 2 сентября 2020 года включительно.

Конкурс «Дорожный патруль» проходит в два этапа: первый этап — «Соревнование специалистов» - экстремальное вождение с выполнением элементов контраварийной подготовки, индивидуальная гонка, замена колеса, регулирование дорожного движения, разгон и экстренное торможение, экстремальная параллельная парковка; второй этап – «Военно-техническая эстафета» (командная гонка). Длина трассы составляет 3 км с оборудованными на ней препятствиями. Кроме этого, команды будут поражать имитационные мишени, применяя стрелковое оружие.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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