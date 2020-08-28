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28.08.2020 (16:50)

Для посетителей форума «Армия-2020» в Чите военнослужащие ВВО провели занятие по оказанию первой медицинской помощи

Посетители форума «Армия-2020» в Чите участвовали в занятии по оказанию первой медицинской помощи, посетив развернутое в парке «Победы» специальное мобильное медицинское подразделение Восточного военного округа (ВВО).

За время проведения форума экспозицию, развернутую военными медицинскими специалистами, посетили около 2 тыс. гостей. В ходе проведения занятия посетители наблюдали за выполнением практических действий по оказанию первой медицинской помощи.

Военные медики продемонстрировали приемы оказания медицинской помощи, которые пригодятся в повседневной жизни.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Медицина , Восточный военный округ
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