28.08.2020 (16:40)
Проливной дождь не стал помехой работе второго дня форума «Армия–2020» в Хабаровске
Во второй день работы военно-технического форума «Армия-2020» в Хабаровске экспозиции выставки открылись под музыку военного оркестра штаба Восточного военного округа (ВВО). Перед зрителями выступили военнослужащие подразделений специального назначения ВВО.
Военно-технический форум «Армия-2020» проходит в 24 городах и населенных пунктах в 10 субъектах Дальневосточного федерального округа на 36 тематических площадках.
По сравнению с 2019 годом значительно увеличится количество выставочной техники. Всего в рамках статического показа задействовано порядка 600 единиц ВВТ ВВО, в том числе авиационная техника.
Возле каждой экспозиции организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и обеззараживающих антисептических средств.
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