Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.08.2020 (16:40)

Проливной дождь не стал помехой работе второго дня форума «Армия–2020» в Хабаровске

Во второй день работы военно-технического форума «Армия-2020» в Хабаровске экспозиции выставки открылись под музыку военного оркестра штаба Восточного военного округа (ВВО). Перед зрителями выступили военнослужащие подразделений специального назначения ВВО.

Военно-технический форум «Армия-2020» проходит в 24 городах и населенных пунктах в 10 субъектах Дальневосточного федерального округа на 36 тематических площадках.

По сравнению с 2019 годом значительно увеличится количество выставочной техники. Всего в рамках статического показа задействовано порядка 600 единиц ВВТ ВВО, в том числе авиационная техника.

Возле каждой экспозиции организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и обеззараживающих антисептических средств.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false