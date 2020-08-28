28.08.2020 (16:40)

Проливной дождь не стал помехой работе второго дня форума «Армия–2020» в Хабаровске

Во второй день работы военно-технического форума «Армия-2020» в Хабаровске экспозиции выставки открылись под музыку военного оркестра штаба Восточного военного округа (ВВО). Перед зрителями выступили военнослужащие подразделений специального назначения ВВО.

Военно-технический форум «Армия-2020» проходит в 24 городах и населенных пунктах в 10 субъектах Дальневосточного федерального округа на 36 тематических площадках.

По сравнению с 2019 годом значительно увеличится количество выставочной техники. Всего в рамках статического показа задействовано порядка 600 единиц ВВТ ВВО, в том числе авиационная техника.

Возле каждой экспозиции организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и обеззараживающих антисептических средств.

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