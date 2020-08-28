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28.08.2020 (16:00)

Впервые демонстрационный показ в рамках форума «Армия-2020» состоялся в учебном центре ВВО в Хабаровском крае

Демонстрационный показ в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» впервые проходит на площадках учебного центра Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае, несмотря на погодные условия.

Гостям форума были представлены новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники (от российского многоцелевого автомобиля повышенной проходимости «Тигр» до танка Т-80 с газотурбинной силовой установкой) с подробным рассказом о технических характеристиках и особенностях эксплуатации представленных на статических площадках форума боевых машинах.

Подразделение специального назначения показало динамические сцены рукопашного боя с условным противником с использование штык-ножей и стрелкового оружия.

Гостям из Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» особенно интересно было посмотреть на новейшие образцы автоматов как отечественного, так и зарубежного производства.

В заключительной части форума посетителям продемонстрировали стрельбу из различного снайперского оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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