28.08.2020 (13:52)

Дебютанты АрМИ-2020 показывают достойные результаты и заставляют волноваться более опытных участников

«Команды, впервые принимающие участие на Армейских международных играх, показывают достойные результаты и заставляют волноваться более опытных участников», — отметил главный судья Игр генерал-майор Александр Перязев на брифинге для журналистов в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020.

«Так, команда Афганистана, впервые участвующая в конкурсе «Суворовский натиск», по итогам пяти дней соревнований заняла второе место, уступив лидерство опытной команде Белоруссии. Команда Конго отстала от афганцев всего на одну минуту и заняла третье место.

Очень успешно выступили другие дебютанты конкурса — команда Гвинейской Республики и команда Мозамбика. На открывшемся вчера в г. Севастополе конкурсе «Глубина», новички конкурса с одинаковым результатом завоевали второе место, уступив российской команде», - поделился с журналистами генерал Перязев.

Судейскую команду продолжают радовать рекордами военнослужащие Республики Узбекистан, — продолжил генерал. Вчера на конкурсе «Военно-медицинская эстафета» они установили два рекорда по преодолению полосы препятствий для мужчин — 2мин 27,9 с и женщин — 2 мин 49,6с.

Кроме того, на конкурсе «Мастер оружейник» команды Узбекистана, Армении и Ирана улучшили свои результаты прошлых лет.

Только за вчерашний соревновательный день установлено шесть рекордов, а с начала Игр их уже 24.

«Вчера на конкурсе «Полярная звезда» в ходе выполнения упражнения «Штурм здания» командой Республики Беларусь установлен рекорд по времени выполнения – 2 мин 29 с (предыдущий — 3 мин 32 с), — привел еще один пример установления рекорда Главный судья Игр.

После пяти дней состязаний с предварительными результатами в текущем общем зачете лидирует Россия, а второе место Узбекистан отвоевал у Белоруссии.

Кроме того, в десятку сильнейших входят Китай, Армения, Южная Осетия, Вьетнам, Таджикистан, Азербайджан, Иран, Камбоджа, Мозамбик, Афганистан, Гвинейская Республика, Алжир, Конго.

Генерал-майор Александр Перязев, сообщил о том, что вчера на конкурсе «Танковый биатлон» состоялся заезд третьих экипажей в первом дивизионе (Узбекистан, Казахстан, Россия, Киргизия). Места распределились: Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Для экипажей этих команд индивидуальная гонка завершена.

Сегодня состоятся два заезда «Индивидуальной гонки» вторых экипажей II дивизиона. В заездах примут участие танкисты Мьянмы, Вьетнама, Катара, Южной Осетии, а также Лаоса, Таджикистана и Конго.

На конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в ночь с 27 на 28 августа завершен II этап «Ночной спринт», по результатам которого на первом месте Россия, на втором — Белоруссия, на третьем — Армения.

Генерал Перязев сообщил также о том, что сегодня состоятся состязания в 22 конкурсах, а также финал и закрытие конкурса «Инженерная формула».

В брифинге для средств массовой информации принимали участие главный судья Республики Армения полковник Корюн Пилипосян и представитель Киргизской Республики полковник Бактыбек Сапарбаев.

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