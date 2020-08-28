28.08.2020 (14:48)

Участников Международного военно-технического форума «Армия-2020» наградили за вклад в его организацию и проведение

Сегодня, 28 августа, на ежедневном брифинге для журналистов в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров подвел краткие итоги пятого дня работы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020»

Он сообщил, что вчера в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялась церемония награждения участников форума. Торжественное мероприятие прошло на специализированной экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Гран-при форума удостоился коллектив Акционерного общества «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Лучшие экспоненты были определены в шести номинациях.

«За вклад в организацию и проведение Международного военно-технического форума «Армия-2020» награжден начальник оперативной группы Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая генерал-майор Чжао Пэнчжа.

Также в этой номинации призы получили Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии», Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Высокоточные комплексы», Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики», Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» и Акционерное общество «Кронштадт».

В номинации «За организацию национальной экспозиции» на форуме «Армия-2020» награждены Закрытое акционерное общество «Белтехэкспорт» (Республика Беларусь) и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Генерал-майор Андрей Гончаров сообщил, что в рамках научно-деловой программы состоялись все запланированные мероприятия.

По итогам пяти дней форума их проведено 174 мероприятия, в которых приняли участие 8328 представителей профессионального сообщества.

Круглые столы, конференции и брифинги прошли на высоком методическом уровне, с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых, в том числе 29 представителей иностранных государств.

«Сегодня, 28 августа, одним из ключевых мероприятий научно-деловой программы дня является конференция, посвященная 75-летию атомной отрасли и 70-летию со Дня образования 12 Центрального научно-исследовательского Краснознаменного института Министерства обороны Российской Федерации им. В.А. Болятко», — проинформировал журналистов генерал Андрей Гончаров

В мероприятиях планируют принять участие представители Федеральных органов исполнительной власти и руководящий состав Минобороны России.

В рамках демонстрационной программы на полигоне Алабино, озере Комсомольское будут показаны 39 элементов программы динамического показа с демонстрацией огневых и манёвренных возможностей вооружения, военной и специальной техники инженерных войск и военной автомобильной техники , – сообщил генерал-майор Андрей Гончаров.

Он также рассказал об авиационной программе, вызывающей особый интерес у журналистов и гостей форума. «Сегодня авиапоказы включают полеты АГВП «Русские Витязи» (Су-30СМ, Су-35С), АГВП «Стрижи» (Миг-29), пилотажной группы «Беркуты» (Ми-28Н), одиночный пилотаж самолетов Су-34, Су-30СМ, Як-152, Як-130, вертолетов Ка-52, Ми-28Н, Ка-27м, выступление пилотажной группы «Первый полет», аэроклуба ВВС (Як-52 и Пайпер-КЭБ, УТИ МиГ-15), коллектива уральского завода гражданской авиации (Л-410) демонстрацию возможностей образцов БпЛА», — сообщил генерал-майор Андрей Гончаров.

«Гостей и участников форума сегодня также ждет расширенная программа культурно-художественных и патриотических мероприятий, будут работать все площадки, расположенные в парке «Патриот» — сказал в заключение генерал-майор Андрей Гончаров.



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