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28.08.2020 (15:44)

Черноморский флот приглашает жителей и гостей Севастополя посетить корабли флота

В Севастополе в рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020» для жителей и гостей Севастополя на причале Морского вокзала организовано посещение кораблей Черноморского флота.

Для осмотра будут доступны фрегат «Адмирал Григорович», малый ракетный корабль «Ингушетия», противодиверсионный катер «Павел Силаев», высокоскоростной патрульный катер проекта 03160 «Раптор» и патрульный катер с экспериментальным женским экипажем.

Корабли и катера будут открыты для посещения всеми желающими два дня — 28 и 29 августа с 10:00 до 15:00.

Черноморский флот приглашает всех желающих посетить корабли и напоминает о соблюдении противоэпидемиологических мер, действующих в городе.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот
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