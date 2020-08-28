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28.08.2020 (15:39)

Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и МПК «Ейск» Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям

Экипажи патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» и малого противолодочного корабля (МПК) «Ейск» Новороссийской военной-морской базы Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря.

В ходе учения в соответствии с планом боевой подготовки флота экипажи кораблей отработали огневые задачи по поражению более 30 морских и воздушных целей.

В качестве надводных целей были использованы буксируемые щиты-мишени, имитирующие корабли противника. Воздушными целями являлись светящиеся авиационные бомбы, сброшенные с самолётов морской авиации.

Также на учении военнослужащие отработали подготовку авианесущего комплекса патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» к посадке вертолётов, в ходе чего пожарные расчеты отработали порядок действия в случае возникновения нештатных ситуаций.

Стрельбы прошли в одном из морских полигонов Черноморского флота и были направлены на подготовку экипажей кораблей к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , Учения
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