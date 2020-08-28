28.08.2020 (16:34)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершились состязания среди стрелков

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл заключительный этап конкурса на звание лучшего стрелка.

В рамках конкурса военнослужащие выполняли три упражнения. По условиям первого упражнения стрелкам давалось пять патронов и две минуты для поражения грудной мишени с концентрическими кругами, дальность до которой составляло 300 метров. При выполнении второго упражнения стрелкам необходимо было поразить мишень «заложник-террорист», расположенную на расстоянии 100 метров за 10 секунд после выполнения физической нагрузки. В ходе третьего упражнения военнослужащим ОГРВ ПРРМ необходимо было за 10 секунд поразить пять мишеней в виде окружностей диметром восемь сантиметров, расположенных на расстоянии 100 метров.

В завершение состязаний были выявлены лучшая стрелковая пара и лучший стрелок, которым вручили грамоты и сувениры.

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