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28.08.2020 (16:28)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла водительская конференция

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала.

На мероприятии присутствовали более 600 владельцев личного автотранспорта. Перед военнослужащими и гражданским персоналом ОГРВ ПРРМ выступили начальник ОГРВ ПРРМ, военный прокурор, начальник медицинской службы ОГРВ ПРРМ, а также представитель Государственной автоинспекции Приднестровья по агитации и пропаганде.

В ходе конференции водительскому составу довели поправки и дополнения Правил дорожного движения в регионе пребывания и информацию о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД. Начальник медицинской службы объяснил правила оказания первой медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия.

С началом учебного года в образовательных учреждениях региона российские военнослужащие примут участие в акции безопасности дорожного движения «Внимание, дети!». В связи увеличением числа детей на дорогах владельцам личного автотранспорта напомнили о более осторожном вождении.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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