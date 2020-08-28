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28.08.2020 (15:14)

В КВЦ «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения участников Международного военно-технического форума «Армия-2020»

В Конгрессно-выставочном (КВЦ) «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения участников Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2020». Мероприятие прошло на специализированной экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров вручил награды лучшим экспонентам в шести номинациях.

Гран-при форума удостоен коллектив Акционерного общества «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

За вклад в организацию и проведение МВТФ «Армия-2020» награжден начальник оперативной группы Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая генерал-майор Чжао Пэнчжа.

Также в этой номинации призы получили: Концерн «Радиоэлектронные технологии», Научно-производственное объединение «Высокоточные комплексы», Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики», Объединенная авиастроительная корпорация и Акционерное общество «Кронштадт».

В номинации «За организацию национальной экспозиции» на форуме «Армия-2020» награждены Закрытое акционерное общество «Белтехэкспорт» (Республика Беларусь) и Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Награждения , КВЦ Патриот
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