Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.08.2020 (14:57)

Участники конкурса «Безопасная среда» из Армении и Вьетнама посетили Костромской музей-заповедник

Традиционная встреча сотрудников Костромского музея-заповедника с командами, прибывшими на конкурс «Безопасная среда» Армейских международных игр–2020, состоялась на территории архитектурно-этнографического отдела «Костромская слобода».

Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» — один из старейших музеев под открытым небом. Он был основан в 1955 году. Большая часть музейных экспонатов собрана за стеной мужского Свято-Троицкого Ипатьевского Монастыря, в живописном месте, где река Кострома впадает в Волгу.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Метки:
АрМИ , Безопасная среда
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false