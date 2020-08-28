28.08.2020 (14:57)

Участники конкурса «Безопасная среда» из Армении и Вьетнама посетили Костромской музей-заповедник

Традиционная встреча сотрудников Костромского музея-заповедника с командами, прибывшими на конкурс «Безопасная среда» Армейских международных игр–2020, состоялась на территории архитектурно-этнографического отдела «Костромская слобода».

Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» — один из старейших музеев под открытым небом. Он был основан в 1955 году. Большая часть музейных экспонатов собрана за стеной мужского Свято-Троицкого Ипатьевского Монастыря, в живописном месте, где река Кострома впадает в Волгу.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице