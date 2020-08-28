28.08.2020 (14:39)

Военнослужащие ЗВО обнаружили захоронение 60 краснофлотцев, погибших при обороне острова Гогланд в Ленинградской области

Военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа (зво) в ходе экспедиции на острове Гогланд (акватория Финского залива, Ленинградская обл.) обнаружили неизвестное захоронение краснофлотцев Балтийского флота, погибших в марте 1942 года.

На острове военные поисковики совместно с гражданскими коллегами из Поискового движения России и Русского географического общества проверили данные недавно раскрытого журнала боевых действий финского гарнизона весны 1942 года. Была обнаружена площадка в составе около 20 блиндажей, в трёх из которых финнами были сложены тела погибших 60 советских военнослужащих.

В настоящее время планируется экспедиция по извлечению останков, их возможному опознанию и захоронению краснофлотцев на мемориале с отданием воинских почестей.

Моряки Балтийского флота погибли в ожесточенных боях марта 1942 года при защите острова в ходе обороны Ленинграда. Высадившийся на острове в декабре 1941 года десант под руководством заместителя начальника штаба военно-морской крепости Кронштадт полковника Алексея Баринова удерживал остров на протяжении нескольких месяцев.

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