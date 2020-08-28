28.08.2020 (14:26)

Войска армейского корпуса Балтийского флота после выполнения учебно-боевых задач возвращаются в пункты постоянной дислокации

Подразделения армейского корпуса Балтийского флота, принимавшие участие плановом двухстороннем учении Балтийского флота и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

В настоящее время с общевойскового полигона в Калининградской области комбинированным способом по автомобильным дорогам началась переброска личного состава, военной и специальной техники Балтийского флота. Им предстоит совершить многокилометровые марши в места постоянной дислокации, перевезти имущество и военную технику в установленные командованием сроки. В ближайшее время весь личный состав, задействованный в учении, прибудет в свои воинские части.

В ходе прошедшего учения мотострелковые подразделения армейского корпуса Балтийского флота отработали весь комплекс действий подразделений в обороне и наступлении, по применению штатного вооружения и военной техники, перемещению на поле боя и оборудованию фортификационных сооружений. Личным составом соединений и частей были выполнены нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке, по действиям подразделений на местности в условиях, максимально приближенных к боевым.

После прибытия в места постоянной дислокации военнослужащие приступят к выполнению задач по ранее утверждённому плану боевой подготовки.

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