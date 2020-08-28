28.08.2020 (14:21)

Участники международного конкурса «Чистое небо» готовы ко второму этапу соревнований

Участники международного конкурса «Чистое небо» готовы ко второму этапу соревнований. Этап «Спринтерская гонка» включает боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолёт и скоростные воздушные цели. Также военнослужащие из Белоруссии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана, России и Узбекистана будут состязаться в мастерстве вождения бронетехники по пересечённой местности полигона Ейский с преодолением таких препятствий как холм, косогор, змейка, колейный мост, восьмерка, противотанковый ров.

Три года подряд международный этап конкурса «Чистое небо» проводился в Китае и, со слов опытных участников, разница немного ощущается. Так водителям проще было преодолевать маршрут по абсолютно пустынной местности полигона Корла в Китае, а стрелки-зенитчики утверждают, что ейский воздух намного чище, что позволяет на секунды раньше обнаружить и поразить скоростную цель.

Организаторы конкурса постоянно совершенствуют состязательную часть с целью актуализации испытаний применительно к современному боевому опыту. Отличительной особенностью второго этапа станет рубеж стрельбы по беспилотным летательным аппаратам. Эта дисциплина введена впервые в подобных соревнованиях.

Второй соревновательный день назначен на 29 августа. «Спринтерскую гонку» начнет команда Вьетнама, затем Лаос, Камбоджа, Узбекистан, Беларусь, Россия и Пакистан.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице