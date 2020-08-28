28.08.2020 (14:17)

Военные полицейские ЮВО обеспечивают безопасность на форуме «Армия-2020» в Ставрополе

Военные полицейские Южного военного округа (ЮВО) обеспечивают безопасность на маршрутах следования и пребывания посетителей военно-технического форума 49-й общевойсковой армии ЮВО «Армия-2020» в Ставрополе.

В период проведения форума подразделения военной полиции совместно с сотрудниками МВД по краю следят за правопорядком, организовывают пропускной режим, охрану объектов, образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), задействованных в показах.

Кроме того, на месте проведения форума военные полицейские и автоинспекторы развернули выставки образцов ВВСТ, где представлены патрульный автомобиль АП «Патриот» на базе УАЗ-3161-015, бронеавтомобили «Тигр», автомобиль для сопровождения и доставки личного состава к местам несения службы, а также специальные средства и средства защиты, имеющиеся на вооружении подразделений военной полиции, в том числе бесствольный пистолет ПБ-4-1 «Оса», электрошоковое устройство «Гюрза» и другие средства активной защиты.

Каждый день на форуме демонстрируется элемент боевых действий с применением групп спецназа. С целью максимального приближения обстановки к боевой на этапе розыгрыша боевых действий задействована бронетехника и авиация ЮВО, в том числе ударные вертолеты объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Вход на форум свободный, для владельцев личного автотранспорта в районе проведения мероприятия организована парковка.

Военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» продлится до 29 августа на территории филиала парка «Патриот». Форум работает ежедневно с 10:00 до 17:00.

Мероприятия проходят с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. При входе на территорию Форума посетителей обеспечивают защитными масками, а на всех точках общепита предложены средства для обработки рук.

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