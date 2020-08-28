28.08.2020 (14:00)

Военные альпинисты России и Узбекистана преодолеют скальный участок местности высотой 150 метров в рамках «Эльбрусского кольца»

В Приэльбрусском ущелье Терскол в рамках международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» военнослужащие России и Узбекистана преодолеют скальный участок местности высотой 150 метров.

Военнослужащие высокогорных подразделений организуют преодоление скального участка местности с применением альпинистского снаряжения. Оказание помощи военнослужащему, поднимающемуся по веревке, запрещено. Одновременное нахождение на участке перил более одного военнослужащего — не допускается.

Все препятствия будут преодолеваться со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг.

После выполнения специальной задачи подразделениям предстоит в боевом порядке выдвинуться к месту ночевки по маршруту: скальный массив Терскол – ледник Терскол – Ригель – перевал Терскол – ледник плато Джикаукинкез – пик Калицкого – Ледовое озеро.

Справочно:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного и Восточного военных округов, а также Росгвардии.

Всего в соревнованиях задействовано более 70 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября.

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