28.08.2020 (13:56)

Военная полиция ЮВО обеспечивает безопасность на форуме «Армия-2020» в Северной Осетии

Военнослужащие военной полиции Южного военного округа (ЮВО) обеспечивают безопасность на организованных маршрутах следования и пребывания гостей на Международном военно-техническом форуме 58-й общевойсковой армии ЮВО «Армия-2020» в Северной Осетии.

В период проведения форума подразделения военной полиции ЮВО совместно с полицией МВД по Республике Северная Осетия - Алания обеспечивают правопорядок, организовывают пропускной режим, охрану объектов и задействованных в показах образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Кроме того, на месте проведения форума специалисты военной полиции и военной автоинспекции ЮВО развернули учебные точки для статического показа образцов ВВСТ, где представлены патрульный автомобиль АП «Патриот» на базе УАЗ-3161-015, бронеавтомобили Тигр и автомобиль для сопровождения и доставки личного состава к местам несения службы, а также демонстрируют специальные средства и средства защиты, имеющиеся на вооружении подразделений военной полиции, в том числе бесствольный пистолет ПБ-4-1 «ОСА», электрошоковое устройство «Гюрза» и другие средства активной защиты.

Все желающие могут посетить форум во время его работы. Для владельцев личного автотранспорта в районе проведения мероприятия организована парковка.

Военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» продлится до 29 августа на территории аэродрома Владикавказского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Форум работает ежедневно с 10:00 до 17:00.

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